Консултациите при президента Румен Радев за съставяне на втори редовен кабинет с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание започнаха. Първи при държавния глава се явиха ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ.

Първата политическа сила в парламента изпрати на „Дондуков“ 2 само Деница Сачева. "ГЕРБ не просто изпратиха един представител, но той беше и жена. Това е знак, че липсва комуникация, че има едно много ясно послание. Деница Сачева е известна с това, че е речовита. Очакването, както тя самата обясни, беше да се излезе от протокола и да се навлезе в една сфера, в която тактът и формалните обръщения и твърдения вече не играят роля. Така че предполагам, че това беше основният знак". Това коментира в „Интервюто в Новините на NOVA" политологът Румяна Коларова.

Според политолога Любомир Стефанов "Сачева е загатнала на няколко пъти - че е отишла да говори с политически лидер, а не с президента Радев". "Това беше провокацията, която беше отправена. И затова, може би, искаха да покажат, че госпожа Сачева, макар отдавна лице от първа линия в ГЕРБ, не е съвсем политически лидер, трябва да отиде и да тества как Радев ще реагира. Тоест затова каза, че президентството е като централата на най-голямата партия", подчерта той.

И двамата политолози се обединиха около мнението, че "посланието на госпожа Сачева е било откровена провокация".

"Но аз не мисля, че и „Продължаваме промяната – Демократична България“ спестиха – макар и по-тактично – отношението си към президента. А при такава ситуация той няма какво друго да отговори, независимо какви са намеренията му. Аз мисля, че по-скоро чрез тази провокация те знаеха какъв ще бъде отговорът – че той няма как да обяви подобно нещо - нов политически проект. Представяте ли си на такъв въпрос, в такава ситуация, той да каже: „А, да, аз ще направя партия“? Няма как. Те очакваха, че той няма да отговори положително, което го поставя в по-лоша ситуация. Колкото повече пъти му се задава въпрос, на който той не дава отговор, толкова повече това е в негов минус", обясни Коларова.

"Хвърлиха топката в неговия терен. Накараха го да се отрече сам от себе си и в един момент да влезе в сюжета: „Хората го искат, аз не искам, но ме принуждават“. Направиха му една своеобразна репетиция за аргументация, включително и като потенциален стимул за пред Конституционния съд, ако дойде момент да подава оставка, защото там ще трябва да си напише какви са му аргументите. Такава е процедурата. Не беше много убедителен днес", изрази мнение и Стефанов.

Политолозите и коментираха и въпроса ако президентът не излезе на избори - за какво гласуваме?"Последните социологически проучвания трябва да бъдат направени сега. Всичко, което е преди оставката, не върши работа. Но ако президентът не се яви, това е изключително благоприятно за ПП–ДБ. Тоест цялата енергия от тези протести отива при тях", подчерта Коларова.

И обясни: "Защото казахме, че в протестите имаше различни ядра. Но очакването беше, че президентът ще обира от всички – че ще взема от всички, включително от тях и от управляващите. Ако обаче приемем, че президентът не се явява и остава президент до края на мандата си, тогава той няма да вземе този вот".

По думите ѝ има още една важна теза. "Мои колеги твърдят, че ако президентът не се яви, това означава, че няма да се вдигне избирателната активност. Това означава, че малките партии ще влязат. Това означава, че ПП ще получат прилив на подкрепа, която няма да се отлее към президента. Но също така означава, че няма да има толкова висока избирателна активност и съответно шансът на БСП и на „Има такъв народ“ нараства двойно – първо, защото президентът няма да им вземе електората, и второ, защото активността ще бъде по-ниска. Но тук има и още един момент, който е важен. Дори и да се яви президентът, вече има стратегия, която „Възраждане“ демонстрира. Те казаха: „Ние ще работим с него“. Казвайки това, те внушават на своите избиратели: „Стойте си при нас. После ние ще отидем към президента. Няма нужда да отивате при него предизборно“, подчерта политологът.

Според Стефанов, ако президентът не се яви на изборите - цялата насъбрана енергия ще се материализира във висока избирателна активност. "Това е новото. А високата избирателна активност до какво би довела? До увеличаване на дистанцията и до вдигане на реалния праг за влизане в парламента. Малките партии няма да могат да влязат именно поради тази причина. Ако този протест се канализира и добие фокус – на протеста бяха само лидерите на ПП–ДБ, други политици не се появиха там– смятам, че ще има много сериозно увеличаване на дистанцията между първите две формации и останалите. И накрая ще има огромна борба за това кой ще прескочи тези 4%", подчерта той.

