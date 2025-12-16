Преустановено е движението на тежкотоварни автомобили през граничните преходи "Кулата-Промахон" и "Илинден - Ексохи", съобщават от АПИ и уточняват, че шофьорите изчакват на място.

На официалната страница на ГД "Гранична полиция" съобщиха за възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция. Очаква сe движението да бъде възстановено след 20 часа.

Заради блокадите в Гърция: Близо 30 км опашка от тирове на „Капитан Андреево“

Стачката на гръцки фермери продължава вече 14 дни. Тя започна на 3 декември, когато в съвместния контактен център за полицейско сътрудничество на "Промахон" бе получена информация от представител на гръцката полиция за затваряне на пътя в района на граничния преход в посока Гърция.

Редактор: Цветина Петкова