От президента ли зависи първи или последни ще са изборите за 2026 г. и какви мнозинства ще взимат политическите решения? Това коментираха в „Челюсти” политолозите доц. Стойчо Стойчев и Георги Проданов.

Според доц. Стойчев хората, които имат доверие на президента Румен Радев, го очакват на избори, но към момента той не казва нищо категорично. Политологът не знае дали е стратегия, или калкулация, но при всички положения "Продължаваме Промяната - Демократична България" има интерес да не се яви на тези избори. "Дори той да не се яви, ще го направи с идеята да се яви догодина. Ако има стабилно управление обаче, никой не му гарантира избори през 2027 г.", каза Стойчев.

Консултациите при президента продължават с „БСП-Обединена левица” и ИТН

Георги Проданов е на мнение, че Радев може да хвърли президентския жезъл и да влезе в калта с партиите. "Това би бил момент да спечели някакви гласове, но не с тази разлика, която той си представя, че ще бъде. Може да предложи нещо чисто ново – промяна на конституционния ред и увеличаване на президентските правомощия. Самият Радев още няма отговор какво да избере – дали поредни непродуктивни избори, или излизане сега. Лично той не иска да се яви на избори сега", смята Проданов.

Повече гледате във видеото.