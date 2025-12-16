Изборите, които се задават, могат да дадат на хората от площадите нещо ново, ако се появи ново лидерство. Това коментира в „Интервюто в Новините на NOVA" журналистът Юри Велев.

По думите му едно проучване на „Алфа рисърч“ показва, че има 40%, които биха гласували за нова партия. "40% е много. Всички гадаем коя ще е новата партия - вероятно около политическия проект на Румен Радев", подчерта журналистът.

Ще има ли нова партия, която няма да е дясна

"Има риск отново да получим от същото, което имахме и до сега. Освен, ако действително площадът, който винаги е „срещу“ – протестите са срещу, не се превърне във вот "за“ демократичната десница и техните представители. Които изведнъж ще добият най-после достатъчно авторитетна роля в българската политика и ще направят тази реформа, която три пъти поред след протести започва да се прави", посочи от своя страна Георги Лозанов.

Според него се е явил и втори голям проблем за България – не само корупционните зависимости, а и проруските зависимости, и антиевропейската и антиевроатлантическата линия на поведение.

Изпълнителният директор на „Галъп”: Няма индикации, че проект около Радев може де бъде печеливш

"Има възможност да се преконфигурират нещата, ако Румен Радев излезе на сцената. Тогава Румен Радев ще бъде евроскептичната партия. Ако духът на площада се пренесе и на изборите, проевропейската партия ще е ПП–ДБ, а пък ГЕРБ ще е в ролята на балансьор", категоричен е Лозанов.

Велев коментира, че един нов политически проект на Радев "ще яде от всички - включително и от десницата".

"Затова е много интересно да се наблюдават ролите в текущите консултации, които вървят и продължават. Румен Радев го виждаме в една сякаш леко нова роля – на любезния посредник. ГЕРБ ги видяхме в ролята на смирени и леко хапещи. ПП–ДБ бяха в ролята на подозрителни – те питаха Радев за проекта: конкурент или президент. Видяхме „Възраждане“ в обичайната им роля към еврото. И видяхме един изненадващо любезен, хладен, но любезен диалог между президента и „ДПС – Ново начало", заяви журналистът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова