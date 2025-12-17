На 6 декември – точно на Никулден - Ring Mall буквално „светна“ от чистота и добро настроение със Savex! 🎉И не просто събитие, а първото тематично събитие на Savex, което постави страхотно начало на поредица от преживявания, с които ще сме все по-близо до хората.

Събитието събра много любопитни погледи, усмивки и смях, а атмосферата беше повече от празнична.

Домакини бяха Дани Петканов и Глория Петкова - той познат с неизчерпаемото си чувство за хумор и щури предизвикателства, тя - с чар, усмивка и присъствие, което няма как да остане незабелязано. Заедно, като най-новото любимо дуо на светската сцена, те веднага вдигнаха градуса на емоциите с много енергия, шеги и срещи с фенове. Програмата беше пълна със свежи игри: състезания по сортиране на чорапи и забавно „прицелване“ в пералня, които превърнаха ежедневните домакински задачи в истинско шоу. 🧦🎯

Имаше музика, снимки с Дани и Гло, много награди и подаръци от Savex, а интересът беше наистина голям – хората спираха, наблюдаваха и се включваха с ентусиазъм. Най-готиното? В игрите се хвърлиха и деца, и родители – готови да поемат „домакинските задължения“ рамо до рамо. Така всички заедно показаха, че прането не е само женска работа и че всичко е по-лесно и по-забавно, когато го споделяме. 💙

Дани Петканов направи преживяването още по-запомнящо се – обикаляше из мола по брандирани чорапи Savex, раздаваше мостри и заразяваше всички с настроение.

Savex благодари на всички, които бяха част от това цветно и чисто приключение!

Очаквайте съвсем скоро и в профилите на Savex в социалните мрежи Facebook , Instagram и TikTok видеата от събитието. Именно там ще бъдат показани най-забавните моменти и ще разберем кой пере по-добре - жените или мъжете?

