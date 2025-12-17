Трети ден продължават консултациите на "Дондуков" 2 след оставката на кабинета „Желязков“.

Разговорите на президента Румен Радев с представители на парламентарните групи от 51-вото Народно събрание започнаха в понеделник, когато първа по ред беше най-голямата партия в настоящия парламент – ГЕРБ-СДС. За да заявят – не виждат възможност за нов кабинет в рамките на това Народно събрание. Още същия ден разговори с държавния глава проведоха и от ПП-ДБ, които отказаха да водят преговори за правителство в рамките на този парламент.

Че предсрочните избори са неизбежни, стана още по-ясно на втория ден от консултациите, когато и "Възраждане", и "ДПС-Ново начало" се обявиха за предсрочни парламентарни избори.

В сряда разговорите продължават – първо в 10 часа с представители на парламентарната група на "БСП-Обединена левица", при които във вторник имаше трус и Изпълнителното бюро на БСП с изключение на Атанас Зафиров подаде единодушна колективна оставка. А след това - от 11:30 часа – на "Дондуков" 2 се очакват и представители на „Има такъв народ“.

Редактор: Станимира Шикова