Още един от задържаните при акцията на дирекция „Вътрешна сигурност” и ГДБОП, проведена в петък, остава в ареста. Втори е с мярка „домашен арест” и с електронна гривна.

Така общо трима от задържаните при акцията - Росен Кръстев, Юлиян Бързашки и Емил Милушев, са в ареста, двама са домашен арест с електронни гривни - директора на столичното Пето РУ Пламен Максимов и Калоян Натов, а разследващата служителка на МВР-Луковит Милена Ботева е пусната срещу 5000 лв. парична гаранция.

Седем души - с обвинения след акцията, при която задържаха шефа на Пето районно управление

Мерките на всичките се гледаха при закрити врата.

Седем души бяха привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи и разпространение на наркотици в София и Ловеч. Според обвинението групата е действала от около година и половина. Акцията по задържането на обвиняемите се проведе на 12 декември в двата града от ГДБОП и „Вътрешна сигурност“. Единият от задържаните е началникът на столичното Пето РУ, оперативен работник в същото районно управление, както и полицайка с няколко години стаж. Изпратено е предложение до министъра за отстраняване на всички служители. Временно началник на Пето районно е комисар Илия Кузманов.