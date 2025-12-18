Ще подам искане до комисията, която е постановила да имам охрана, да преразгледа нуждата да ми бъде зачислена такава от НСО. Ще се съобразя изцяло с тяхното решение. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на "ДПС-Ново начало" и ДПС Делян Пеевски.

Той определи исканията за свалянето на охраната му от НСО като "див популизъм". Същата комисия беше решила да има охрана и на Кирил Петков, Атанас Атанасов, Христо Иванов. Дълго време отказвах да ме охраняват от НСО, но от службите настояха, защото са притеснени. Кирил Петков тогава я взе веднага. На всеки 6 месеца се преценява дали все още има нужда от охрана. На мен не ми е била свалена, така са преценили службите. Няма да позволя популистки да останат други народни представители или други държавни служители без охрана, това е несериозно", коментира Пеевски.

"ДПС - Ново начало": Охраната на Пеевски е от четирима служители на НСО, автомобилът е на партията

По думите му важните теми за държавата са цените на стоките и услугите, спекулата и заплатите на гражданите. "От ПП-ДБ направиха големи бели с бюджета, внесоха индексации от 5% и ги подкрепихме. Положението след падането на правителство е много тежко, такова ще бъде и през следващите 6 месеца, хората ще го разберат. ПП-ДБ е виновна за това. Партиите трябва да решат проблемите със спекулата и тези, които ще дойдат с въвеждането на еврото. Ще направя всичко за България, дори цената да е охраната или кабинета на Пеевски", каза лидерът на ДПС.

Припомняме, че от ПП-ДБ настояха за сваляне охраната на Пеевски, като от неговата формация контрираха, че основанията за решението за поставянето на охрана не се коментира от НСО, с аргумента, че това е класифицирана информация.

Редактор: Цветина Петкова