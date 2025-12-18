В авиобаза „Граф Игнатиево" започна церемония по официалното представяне на първите осем изтребителя F-16 - Block 70. Това са всичките самолети по първия договор на България.

Последните два бойни самолета кацнаха у нас преди два дни. Засега няма точен график кога ще пристигнат останалите машини по втория договор. Кабинетът „Желязков” реши да отложи планираното за следващата година плащане в размер на 361 милиона евро по втория контракт със САЩ за 2028 година.

Припомняме, че България закупи на два транша общо 16 изтребителя F-16 за около 5 милиарда лева.

Министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов заяви по време на официалната церемония, че в началото на следващата година се очаква доставка на първите бойни машини Stryker, като предстоят и преговори за закупуване на брегова система за отбрана на морското ни пространство. Очаква се това да се случи следващата година.

„Самолетите F-16 Block 70 са основна бойна платформа за нас и не е случайно, че ги купуваме именно от основния ни стратегически съюзник – САЩ”, заяви Запрянов.

„Българските ВВС и българските пилоти заслужават тези самолети. Единственото, за което съжалявам, е, че те трябваше да ги имат по-рано. И без излишна патетика аз мисля, че през 2025 година българските ВВС ще влязат в нова епоха”, коментира вицепремиерът в оставка Томислав Дончев.

„За мен е привилегия да съм тук с вас и да отбележим един наистина повратен момент в трансформацията на България. Понякога имаме късмета да осъзнаем, че сме свидетели на исторически момент и днес е такъв ден”, каза посланикът на САЩ Мартин Макдауъл.