След последната консултация при държавния глава Румен Радев, която ще се състои утре с ПП „Величие”, се завърта рулетката с мандатите.

Според Конституцията президентът дават първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС – най-голямата парламентарна група. Те вече обявиха, че ще го върнат веднага.

Последен кръг от консултации - в петък президентът приема „Величие“

Вторият мандат отива при втората по големина група – ПП-ДБ. В основния закон няма срок кога трябва да стане това.

От коалицията обявиха, че няма да съставят правителство. В такъв случай президентът има 7 дни, за да връчи третата папка – на избрана от него парламентарна група. Ако и тя върне мандата неизпълнен, държавният глава прави нови консултации с парламентарните формации, назначава служебен кабинет и насрочва избори в двуседмичен срок.

