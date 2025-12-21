Продължава тежкият трафик в страната преди празничните дни. Стотици хиляди са на път за Коледа, като се очаква още по-натоварено да стане след последните два работни дни - понедленик и вторник.

Към обяд трафикът през граничните преходи с Гърция е спокоен и блокада на гръцките фермери няма. Очакванията са обаче и двете неща да се променят в следобедните часове.

Във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с южната ни съседка, съобщават от Главната дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) към Министерството на вътрешните работи, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 часа тази сутрин.

В РДГП – Смолян е получена информация от гръцките гранични власти, че близо до бившия пункт „Орменион“ на гръцка територия има стачна блокада и товарни автомобили няма да бъдат допускани на изход от България до днес включително.

Гръцките фермери блокираха за неопределено време движението на тирове при „Кулата“

Припомняме, че протестиращите гръцки фермери заявиха готовност да посрещнат Коледа с тракторите си по пътищата. Тяхното недоволство избухна заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандал с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ.

На границата с Турция трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ и на ГКПП „Лесово“ на изход за товарни автомобили, информират от „Гранична полиция“.

На границата с Румъния движението е нормално на всички гранични преходи. Движението е нормално на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония. Трафикът е нормален и на всички гранични пунктове със Сърбия.