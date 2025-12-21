-
Променят протоколите за действие на полицията в Австралия
-
Коледно чудо във Френската гимназия: Ученици събраха 4 700 лв. за болни деца
-
70 тона боклук за ден: Национална кампания за чистене на незаконни сметища тръгна от Мъглиж
-
САЩ заловиха втори петролен танкер от Венецуела
-
Занаятчийски базар „Да хванеш гората“: Идеи за подаръци в последния момент
-
Кулинарни вълшебства в Димитровград: Шеф Иван Звездев готви 1000 порции боб за празника
Редактор: Ивайла Маринова
