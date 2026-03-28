От спортните титли до голямата сцена и Холивуд - как професионални атлети се превръщат в актьори и шоу звезди? Тази седмица в „Темата на NOVA” журналистът Запрян Запрянов и операторите Георги Георгиев и Ангел Пешков разказват вдъхновяващи истории, в които мечтите се сбъдват, а обратите се оказват път към все по-високи върхове. Българските актьори, които пробиват в Холивуд – Юлиян Костов и Антон Касабов разкриват изненадващи факти за спортното си минало и за шампионските титли в плуването и в бойните изкуства. Зрителите ще надникнат в залите на най-голямата каскадьорска школа у нас и на първата българска академия по кеч.



Разказвачи на истории. Това винаги е била идеята на кеча. Да забравиш злободневието, слаба оценка в училище или труден ден на работа. Да забравиш всичко. На прага между стария и новия век кечът завладява света. Колкото по-загадъчен е образът на кечиста, толкова повече грабва публиката. Българската кеч академия е първата по рода си школа у нас. Тя дава шанс на любители да тренират кеч, да изградят свой образ и да участват в шоу пред публика.



Свети Никола, Ник Ст. или Никола Стоянов, както е истинското му име, е първият кечист, обучен изцяло в България. Бивш състезател на дълъг и на троен скок. Сценичният му костюм е черен – с ребра, черепи и прилепи. „Прякорът ми е Батман. Просто защото като имаше нещо в училище и аз винаги тръгвах да спасявам някакви хора и винаги се забърквах в някакви неприятности. И баща ми винаги ми казваше: „Не можеш да спасиш целия свят, Никола!“, разказва кечистът. И допълва, че кечът изисква сериозна подготовка и спортни умения: „Много хора казват, че е фалшиво, но тези хора, ако дойдат и паднат десет пъти на ринга, после изведнъж малко започва да ги боли гърбът”.

За да разкрие на зрителите тайните на кеча, журналистът Запрян Запрянов също влиза в демонстранционна схватка с друг български кечист - Калоян Иванов. Иванов вече е изградил име в американския футбол. След професионалния път в силовия спорт – днес е по-известен на кеч ринга с името Българската мечка. „Имам лична история, родова, с това име. Единият ми род, по линия на дядо ми, е от Видинско и още през 19 век са им викали „Мечковите“, всички са били големи, едри – и мъжете, и жените“, разказва Иванов. Впечатляващата му физика не остава незабелязана. В края на миналата година прави дебют на сцената във Виена.



Но кечът далеч не е само шоу. Рискът от контузии е реален. „Посланието на кеч индустрията е, че във всеки конфликт има не просто сблъсък на личности, а сблъсък на ценности… според мен, като всеки разказ, това е урок по емпатия, урок по съчувствие“, обяснява Елтимир Александров - основател на Българската кеч лига и Българската кеч академия.



Екипът на NOVA отива и в една от най-успешните фабрики за каскадьори у нас. Васил и Михаел имат зад гърба си безброй каскади в различни филми. „Блъскали са ме коли, палили са ме, скачал съм от високо”, споделя професионалният каскадьор Васил Цветков. В кариерата си Васил е участвал в научнофантастичния филм „Дюн“. „Бях един от пясъчните хора, които трябваше да скачат по камъните. В пустинята при 45 градуса… в Йордания бяха моите снимки“, разказва каскадьорът. „Трябва да знаеш камерата къде е, откъде снима, от кой ъгъл, къде се покрива, къде не се покрива… кога е таймингът, кога трябва да скочиш“, допълва колегата му – Михаел Гергинов. И казва за себе си: „Знам как да се бия наистина, знам как да се бия и на сцената – да играя, че се бия“. Напрежението достига върховата си точка, когато имаш право само на един дубъл, споделят двамата каскадьори.



Сигурно се питате дали ги е страх? Страхът е напълно естествено човешко качество, дори за каскадьорите. Въпросът е как го контролираш. Това и целта на групата – да контролира риска и да създава каскадьори, които са подготвени. Неин основател е преподавателят от Националната спортна академия Емил Видев - през далечната 1984 година. „Това е доста рискова професия и не е редно на терена да се оказват неподготвени кадри, специализирано неподготвени, защото винаги на терен са се викали спортисти, които, малко или много, имат богата двигателна култура. Имали сме каскадьори с тежки контузии по гръбначния стълб, счупени крайници, прорезни рани… но, слава Богу, до смъртен случай с български каскадьор не сме стигали“, разказва Видев.



Днес българската каскадьорска школа е символ и на симбиозата между атлетизъм и артистичност. „Много е важно, когато тече тренировъчният процес, да се поставят на каскадьорите и артистични задачи – да изглежда малко уплашен, примерно, да изглежда малко по-непохватен или пък да изглежда много освирепял в този момент“, казва създателят на школата за каскадьори.



Комбинацията от спорт и шоу е ключова не само при каскадьорите. Някои актьори сами изпълняват екшън сцените си. За Антон Касабов спортът е начин на живот. Но и трамплин… към Холивуд. „Бях на осем годинки, когато за първи път гледах филм на Брус Лий, казваше се „Големият бос“, след края на тоя филм знаех какво искам да бъда, когато порасна – най-добрият в бойните изкуства и актьор, който участва в холивудски филми с бойни изкуства“, споделя актьорът. В началото на 90-те става абсолютен европейски шампион по таекуондо. Заминава за Съединените щати със 700 долара в джоба и два куфара. Работил на три места. Впоследствие сбъдва детската си мечта – да бъде професионален актьор. Днес има своя школа по таекуондо в Америка.

Но Касабов не е единствената българска връзка с Холивуд, закърмена със спорта. Познавате Юлиан Костов. Зад гърба си има десетки участия в големи международни проекти. Придобива широка популярност с ролята си в хитовия сериал „Белият лотос“. Киното обаче не е детската му мечта. Всичко започва на плувния басейн. „Бях на десет. Бях много слабичко дете, не ядях изобщо. И нашите се чудиха на какъв спорт да ме запишат, пробвахме тенис – не стана, оставих го на Гришо, започнах да се занимавам с плуване“, спомня си Юлиан Костов. Костов е 10-кратен републикански шампион, има медал от Балканиада и печели званието „Майстор на спорта по плуване“. Как актьорът стига от басейна и мечтата за олимпийска титла в плуването – до обучение по бизнес мениджмънт в Нидерландия и шеметна кариера в Холивуд?

Гледайте във видеото.