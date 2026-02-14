Гренландия - ледена пустош, превърнала се в център на световното внимание. Апетитна хапка за Великите сили със своето стратегическо положение в Арктика и несметни богатства, погребани под леда. В „Темата на Нова” Николай Василковски води зрителите до най-големия остров в света - в търсене на отговори: Чия всъщност е Гренландия?

За големите геополитически играчи контролът върху Гренландия е въпрос на стратегически транспортни коридори през арктическите води и на залежи от петрол и редки елементи, на които се крерят технологиите на века. Америка открито поиска арктическия остров. Заплахата от военна сила в самото начало, категоричността и наставническият тон на американския държавен глава Доналд Тръмп взривиха иначе тихото гренландско общество. Хиляди хора изпълниха улиците на столицата Нуук в безпрецедентни за датската автономия протести.

Островът е голям колкото половин Европа - простира се на площ от 2 160 хиляди квадратни километра, но с население от едва 56 хиляди души. Столицата на датската автономна област се нарича Нуук и е с големина колкото столичния квартал „Люлин”. Но ако в „Люлин” живеят 100-120 хиляди души, то Нуук е дом на едва 20 хиляди.

Очевидно географските особености на Гренландия са големият залoг. 90% от земята е покрита с лед, дълбок на места 3-4 километра. В резултат на глобалното затопляне годишно Гренландия губи около 150 милиарда тона лед. Известно е, че ако този лед се стопи, нивото на световния океан ще се повиши не с 1, не с 2, а със 7 метра. Знае се обаче и друго. Топенето ще оголи обширни площи с ценни полезни изкопаеми.

Николай Василковски се среща с Тили Мартинусен, виден общественик и политик на острова, за да разбере защо родината на нейните предци се оказва толкова апетитна хапка за Америка. „Ние разполагаме с редки земни минерали. Вероятно под Гренландия има и голямо количество залежи от нефт, на този етап са трудни за добив. А глобалното затопляне би улеснило това. Североизточният транспортен коридор също може да се отвори с прогреса на глобалното затопляне. Това също може би е причина”, обяснява Тили Мартинусен.

Исторически идеята на Америка да владее и контролира Гренландия не е от вчера, а настоящият президент Доналд Тръмп съвсем не е първият, който гледа на ледения остров като на свое бъдещо завоевание. Още в началото на 19 век американците кроят планове да откупят Гренландия. Конгресът тогава обаче определя намерението като нерентабилно и го прекратява в зародиш. Развитието на Втората световна война също поставя Гренландия на масата. В смутните времена американците са търсели стратегическа позиция. Предлагат на Дания 100 милиона долара за острова, но датчаните отхвърлят предложението.

1953 година - Гренландия изоставя колониалното си минало и става датска автономна провинция със скромно представителство в датския парламент. Островът обаче получава право на собствена законодателна и изпълнителна власт едва през 1979 година. Настоящата форма на автономия гренландците постигат през 2009 година. Оттогава насам Дания определя единствено външната политика и политиката по сигурността.

Добър или лош, пъзелът от исторически събития е определил Гренландия да е част от Европа. И през 21 век гренландците твърдо не желаят това да се променя. Светлина по този въпрос ни дава човек, написал редица книги за историята и традициите на инуитите. Юака Люберт блесна пред света и с една от песните, огласили масовите протести след острите думи на Доналд Тръмп. Нежен и мелодичен израз на острия отпор, който коренното население на датската автономия е решено да пази докрай.

Николай Василковски разговаря с автора на песента „Не, господин Тръмп” под купола на най-атрактивната сграда в Нуук - културния център „Катуак”. Архитектурният шедьовър е построен именно докато Юака Люберт е директор на институцията. „Докато бях млад, пишех много протестни песни – най-вече срещу датската колонизация. В настоящата ситуация хората около мен постоянно ме питаха: „Няма ли да напишеш нещо за президента Тръмп, за американците, за това, което правят…”. И аз го направих. Получи се простичка песен за Тръмп и всичко, което причинява не само на Гренландия, а и по целия свят”, споделя Люберт. И допълва: „Безспорно Гренландия географски е част от Северна Америка. И още през 19 век американците създават доктрината, че Гренландия трябва да е в тяхната зона на влияние и контрол. Много американски президенти са искали да сложат ръка над Гренландия, но ние винаги сме казвали твърдо „не”. Свързани сме с Дания много по-силно. Да, може да сме имали и тежки моменти назад в годините, но тази 300-годишна връзка не се е скъсала. Ето това не могат да разберат американците”.

90% от 56-те хиляди души на острова са с инуитски корен. Тези калени от суровия климат хора са тук от хилядолетие. Ползват благата на ледената пустош. Построили са си домове, ловуват и оцеляват. Възприемат себе си не като собственици, а като пазители на арктическите земи. И може би затова остават неразбрани от непредубедения чужденец.

А за да бъде разбрано коренното население на Гренландия, трябва да се отворят страниците на митологията. През цялото си съществуване този северен народ е силно свързан с природата. Едно от божествата на древните инуити е Седна, която живее на дъното на океана. На нейното благоволение хората дължат рибните ресурси, основна част от поминъка. Амарок е духът в образ на огромен северен вълк, наказващ сурово всеки, дръзнал да наруши баланса в природата. А Калупалик е онова грозно чудовище, отвличащо децата, осмелили се да приближат бурното океанско крайбрежие.

В работилницата на Динес Микаелсен над 30 майстори изработват популярните от векове фигурки на Тупилак - особено атрактивни като сувенири за чужденците. В инуитския фолклор Тупилак е митично същество, което отмъщава на онзи, към когото е насочено. За днешните гренландци обаче фигурките са по-скоро амулети, които пазят от зли сили. По древна технология те се правят от животински кости. Освен опитен майстор, Динес е и действащ местен политик. Както всички други, е уверен, че бъдещето на Гренландия е в ръцете на дипломацията. „Тръмп иска просто да ни купи. Няма как да стане. Не можеш да купиш хората и земята им. За нас инуитите да имаш толкова много пари, голямо състояние - това е лудост”, категоричен е Микаелсен.

На какво са готови инуитите, за да защитят Гренландия? И каква ще е развръзката от този геополитически сблъсък? Гледайте във видеото.

