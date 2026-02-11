Изображението е създадено от изкуствен интелект
Определят ги като добролюбиви, тихи хора, изключително уважаващи природата
Инуитите са коренното население на Гренландия – 90 процента от жителите на острова са с такъв произход. Определят ги като добролюбиви, тихи хора, изключително уважаващи природата. Това, както и суровите условия за живот, са оформили назад във времето интересни вярвания за живота след смъртта, за различни митични създания.
Според древния фолклор на инуитите, след смъртта на човека, душата отлита в Горния или в Долния свят. За разлика от християнското схващане за Рая и Ада, отличителното в инуитските вярвания е, че долният свят е топлото и приветливо място, където пребиваването е в богатства и охолство. Горната земята е сурова, студена и отишлите там са подложени на глад. Обитаващите горния свят играят небесни игри с череп от морж и така се появява Полярното сияние.
В ледените фиорди и планини на Гренландия бродят уникални причудливи създания. Някои от тях помагат, други са злонамерени, разказват древните легенди.
Амарок е зъл дух с облика на голям вълк, който броди в ледените полета и наказва онези, които нарушават баланса в природата. Често се явява на хората, които обичат да си играят с риска и целенасочено търсят опасностите в суровата гренландска зима.
Морското божество Седна има образ на жена, която живее на дъното на океана. Тя е основна фигура във фолклора, тъй като от нейното благоволение зависи рибното богатство и оттам – слуката в риболова и оцеляването на инуитите.
Планинският самотник Кивиток е духът на човек, изгонен заради някакво провинение от обществото в дивата пустош. Вярва се, че ако го видиш и го предизвикаш по някакъв начин, той отмъщава.
Калупалик е човекоподобно чудовище, което обитава мътните води на океанското крайбрежие. Обикновено носи окъсана торба на гърба си. Дебне деца, които приближават студените арктически води и ги отвлича.
Древните инуити са разчитали на специални амулети за защита от зли сили. В съвремието е популярен така нареченият тупилак. Това е същество, съчетаващо човешки и животински белези. Назад във времето фигурките на тупилак са се изработвали от шаманите от кости на животни и дори хора. Освен да защитава притежателя си. амулетът се е правел и с цел да нарани определен враг. Фигурките са се предавали от поколение на поколение. Тупилак се изработват и днес от опитни майстори, следващи традициите. Материалът е предимно животински зъби и кости.
