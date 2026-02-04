Видео, снимка: Николай Василковски, NOVA
-
Градът е най-старото населено място на острова
Гренландия - най-големият остров в света, привлече вниманието заради желанието на американския президент Доналд Тръмп да го превърне в американска територия. Автономната област, която е под датско управление, е богата на редкоземни елементи.
NOVA с разказ от “Зелената земя”: Любопитни факти за най-големия остров в света
Репортерът на NOVA Николай Василковски е първият български журналист, пристигнал в столицата Нуук. Тя е най-големият град в Гренландия. Освен политически и социален център, Нуук е и най-старото населено място на острова.
