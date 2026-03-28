17-годишният Иван Иванов постигна впечатляващ пробив в кариерата си, класирайки се за първия си финал при мъжете на турнир от категория М25. Успехът на българина дойде на червените кортове в испанския град Тарагона и му гарантира сериозен скок от над 100 позиции в световната ранглиста, съобщи Gong.

В полуфиналите Иванов се наложи над руснака Павел Лагутин след оспорван двубой, продължил повече от два часа. Срещата премина през три сета, а българинът показа характер и класа за крайното 6:3, 3:6, 6:2.

Представянето в Тарагона е логично продължение на силната седмица за младия ни талант. Още на старта той елиминира втория поставен Шон Куенин, а след това премина без загубен сет през испанците Луис Елгера Касадо и Оскар Хосе Гутиерес.

Иван Иванов е световен шампион на ITF при юношите за 2025 г.

Във финала Иванов ще се изправи срещу победителя от двубоя между Марсел Жиелински и Алекс Марти Пухолрас, като ще има шанс да спечели втора титла при мъжете в кариерата си. При победа Иван, ще се изкачи до около №600 в света и ще стане вторият най-високо класиран тенисист в мъжкия тур, който не е навършил 18 години.

Въпреки че в тях често участват много млади играчи (на 17-18 години), турнирите с категория М са официални професионални състезания за мъже.

Те са „входната врата“ към професионалния тенис. Юношите, които искат да пробият при мъжете, трябва да започнат точно от тук (категории М15 и М25), за да спечелят първите си точки за мъжката ранглиста (ATP).

Турнирите само за юноши се обозначават с "J" (например J300, J500) и точките от тях важат за юношеската ранглиста на ITF, а не за професионалната ATP ранглиста.

Досега титлите на Иванов са най-вече в юношеския тенис, където той направи исторически пробив през 2025 г.: Спечели Уимбълдън и US Open при юношите. Завърши 2025 г. като №1 в света при юношите. Беше обявен за световен шампион на ITF за 2025 г.

