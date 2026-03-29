Има имена, които остават завинаги в историята на българския спорт. Петър Попангелов е едно от тях - един от най-добрите ни скиори от миналото. Той е символ на талант, упоритост и успехи, които вдъхновяват поколения.

„Шампионският дух идва, когато дойдат резултатите. Никой не се е родил научен да кара ски. Ние карахме 7 месеца сумарно ски на времето. 4 месеца бяхме на състезания. Времето беше по-различно”, разказва своите спомени легендата на ските.

"Много се промени атмосферата сега. Благодарение на изкуствения сняг се държи фронта в момента. Без него не можеш да разчиташ на естествения. Ските се карат вече на 100% изкуствен сняг", споделя Попангелов.

