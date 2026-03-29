Националът на България за купа ''Дейвис'' Иван Иванов продължава да впечатлява. 17-годишният талант триумфира с титлата на сингъл на турнира за мъже в Тарагона с награден фонд 30 хиляди долара.

Лидерът в световната ранглиста при юношите не остави шанс на съперника си във финала – испанецът Алекс Марти Пужолрас, побеждавайки го с категоричното 6-3, 6-2 за 90 минути игра.

Тенисистът Иван Иванов ще се бори за титла при мъжете

Това е втора титла при мъжете за Иванов във веригата на Международната федерация по тенис (ITF), след успеха му в Сентендре (Унгария) през миналата година. Още по-впечатляващо е, че това беше трети финал за младия българин от началото на сезона, след като вече игра два пъти за титлата в академията на Рафаел Надал в Манакор.

С този успех Иванов ще направи сериозен скок в световната ранглиста за мъже – от №780 до около №600, което е ново върхово постижение в кариерата му.

