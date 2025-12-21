Мария Чернева е съдия по художествена гимнастика, която е избрала пътя на съдийството без сама да е тренирала гимнастика. В ефира на „Близо до спорта” по NOVA NEWS тя разказа как една голяма любов към спорта може да те отведе не в залата като състезател, а до съдийската маса, за отговорността да оценяваш и погледа към детайла в един от най-взискателните спортове.

Тя посочи, че нейната история започва през 2008 година с Олимпийските игри в Пекин. Именно тогава, пред стария телевизор в дома на баба и дядо ѝ, Мария за първи път гледа състезанието на ансамблите и остава силно впечатлена. Любопитството ѝ към оценяването и справедливостта на съдийството постепенно прераства в дълбок интерес към художествената гимнастика.

Днес Чернева е международен съдия и част от клуба „Локомотив”, с който се развиват взаимно. Подготовката за всяко голямо състезание включва обучения, видеопримери, съдийски платформи и активен обмен на мнения между съдиите. Всичко това с цел максимално уеднаквяване на критериите и ограничаване на субективизма.

„На международно ниво няколко съдии могат да определят съдбата на едно състезание. Ако се поддадеш на властта, спортът много лесно тръгва по грешен път”, сподели тя.

