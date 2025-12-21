Зимата в Алпите вече не е това, което беше. Популярните курорти, които някога предлагаха почти гарантирано снежно изживяване, сега се сблъскват с по-малко валежи и по-кратък сезон. Причините за това дава „Дойче веле”.

Балдершванг в Южна Германия е разположен на 1044 метра надморска височина в долината, известна като „Баварския Сибир” заради традиционно обилните снеговалежи.

През последните десетилетия снегът там става рядкост. „Преди 20 години сезонът включваше около 150 работни дни, сега стигаме едва до 100”, споделят местните управители. Южните склонове на курорта вече се виждат в кафяво, а климатичните промени се усещат дори в регионите, където преди снежната покривка беше почти сигурна.

За да се справят с липсата на естествен сняг, курортът използва изкуствен такъв върху 80% от склоновете. Но това не е достатъчно. Зимният туризъм се адаптира, като се предлагат алтернативни спортове и активности, които привличат туристите и поддържат сезона жив. Разширяват се зимните туристически пътеки, а снежното преживяване се превръща в ключов приоритет, комбинирайки спорт и природно изживяване.

