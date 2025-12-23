Традиционният благотворителен спектакъл „Българската Коледа", посветена на здравето на българските деца, се провежда на 25 декември под патронажа на президента Румен Радев за 23-а поредна година. Темата на изданието тази година е “В подкрепа на хронично и тежко болните деца”. На събитието ще присъства и съпругата на държавния глава Десислава Радева.

Концертът започва в 20.00 часа в Народния театър „Иван Вазов“ и ще бъде излъчен по NOVA.

Румен Радев откри 23-тото издание на „Българската Коледа“

Обичани български изпълнители и млади музикални таланти ще подкрепят каузата по време на концерта. С участието на Биг бенда на БНР с диригент Георги Милтиядов на сцената на Народния театър ще излязат Вокална група „Радиодеца“, БНР, Веселин Маринов, Поли Генова, Група „D2”, Мария Илиева, Елизабет, Васил Петров и детска вокална група „Мики Маус“, Радко Петков, Християна Лоизу, Стефан Илчев, Невена Пейкова, Детска вокална група „Бон-Бон“, „ЛаТиДа“, Валериа Войкова, Квартет „Дестини“, Дивна Петрова и балетно студио „Съгласие“, Плевен, Мишел Атанасов, Ванеса Кърпачева и Национално училище за танцово изкуство.

Водещи на тазгодишния коледен благотворителен спектакъл ще бъдат актьорите Даниел Върбанов и Александра Лашкова, а диригент и музикален продуцент на концерта е Георги Милтиядов.

„Българската Коледа“ променя живота на 10-годишния Божидар от Бургас

Зрителите на празничния концерт могат да подкрепят каузата на децата в беда с изпращане на благотворителен SMS на номер 1117.

Информация за „Българската Коледа“, както и останалите начини, по които може да бъде направено дарение, включително и по време на концерта, са посочени на страницата на благотворителната инициатива.

Редактор: Ивайла Митева