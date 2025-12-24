На Бъдни вечер милиони деца по света сядат пред мобилните устройства, за да следят в реално време пътешествието на Дядо Коледа. Всяка година на 24 декември Северноамериканското въздушно-космическо командване, известно като NORAD, публикува актуална карта на света, на която се вижда откъде точно прелита вълшебната шейна, теглена от осем, а понякога и от девет, елена.

Малцина обаче знаят, че една от най-очарователните и светли коледни традиции в историята е започнала със сгрешен телефонен номер, стресиран военен командир и едно объркано дете, което просто искало да говори с Дядо Коледа. Това е истинската, невероятна, почти приказна история на NORAD Tracks Santa .

► От Студената война до коледното чудо

За да разберем как се ражда традицията, трябва да се върнем назад във време, което изобщо не е било празнично. В края на 40-те и през 50-те години на ХХ век САЩ и Съветският съюз се намират в разгара на Студената война – период на глобално напрежение, ядрена надпревара и постоянни страхове от нападения. Тогава работи CONAD – Continental Air Defense Command, предшественикът на днешния NORAD. Командването има една основна задача - да следи небето над Северна Америка и да реагира мигновено при всяка потенциална заплаха.

Нищо във функцията или атмосферата на CONAD не подсказва, че оттук някога ще произлезе коледна традиция. Но съдбата обича изненадите...

► Една сгрешена цифра, един червен телефон и едно дете

23 декември 1955 година. Полковник Хари Шоуп, дежурен командир в оперативния център на CONAD в Колорадо Спрингс, е на работа. Пред него стои прословутият червен телефон, предназначен само за спешни обаждания – този, който трябва да звъни в случай на непосредствена заплаха.

Изведнъж той извънява. Шоуп вдига, очаквайки да чуе генерала. Но вместо строг военен глас, чува тихо, плахо детско гласче: „Вие… Дядо Коледа ли сте?“

Полковникът заподозрял, че това е някаква шега. Но детето било сериозно. След още няколко въпроса станало ясно, че не е грешка от негова страна, а грешка във вестникарска реклама на Sears: вместо номера на „горещата линия до Дядо Коледа“, в каталога бил отпечатан строго секретният номер на CONAD. Имало една объркана цифра.

Шоуп обаче нямал сърце да разочарова детето. С дълбок, звучен, коледно-тържествен бас той отвърнал: „Хо-хо-хо! Разбира се, че съм Дядо Коледа! Кажи ми какво си пожелаваш?“

Последвал списък с желани играчки. След това "пристигнал" още един – от друго дете. В следващите часове на телефона били получени още десетки желания.

Полковникът инстинктивно взема решение, което ще промени историята: нарежда на служителите си да приемат обажданията в ролята на малки помощници на Дядо Коледа. Така военният център за следене на ракети внезапно се превръща в коледен кол-център.

► От шега до традиция

На следващата година командването решава да се пошегува за празника. В официален доклад CONAD съобщава, че е засечена „неидентифицирана шейна, теглена от осем елена, на 14 000 фута височина“. Публикацията е възприета с огромен ентусиазъм.

През 1956 г. медиите питат дали CONAD отново ще „следи“ Дядо Коледа. Официалният говорител, а и самият Шоуп, решават да продължат традицията.

Когато през 1958 г. NORAD наследява CONAD като общо командване между САЩ и Канада, традицията преминава към новата структура. И повече никога не спира. Полковник Хари Шоуп става известен като „Полковника на Дядо Коледа“ – прякор, който носи до смъртта си през 2009 г.

► Как работи Santa Tracker? Наука, сателити и… червен нос

Днес Santa Tracker е високотехнологична система, която комбинира:

• радарни станции;

• сателити в геостационарна орбита;

• инфрачервени сензори (които, според NORAD, улавят светлината от носа на Рудолф).

Официалният сайт NORAD Tracks Santa се активира в началото на декември, но истинското следене започва рано сутринта на 24 декември. Обикновено Дядо Коледа започва маршрута си над Тихия океан, но времето и атмосферните условия понякога променят курса му.

► Традиция, която расте с технологиите

Това, което започва като случайност, днес е една от най-големите обществени инициативи, свързани с Министерството на отбраната на САЩ.

Всяка година:

• над 1000 доброволци – военни и цивилни, приемат обаждания в специалния Център за следене на Дядо Коледа в Колорадо;

• обработват се до 130 000 телефонни обаждания;

• получават се над 10 000 имейла;

• сайтът привлича близо 15 милиона посетители от над 200 държави;

• следенето се излъчва във Facebook, YouTube, Х, Instagram, както и чрез специално мобилно приложение.

И да – през годините сред доброволците има и известни личности, които тайно отговарят на телефона и съобщават местоположението на шейната.

► Конкуренцията на Google и новото дигитално поколение

През 2004 г. Google също решава да се включи в празничния дух със свой собствен Santa Tracker – с игри, интерактивни карти и образователни активности.

Но оригиналът остава един: NORAD Tracks Santa – традицията, родена от грешката в един телефонен номер и от човечността на един полковник по време на Студената война.

► Най-вълшебната мисия в света

NORAD следи небето 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Задачата му е да защитава Северна Америка. Но на 24 декември всяка година, вече почти седем десетилетия, организацията има и друга, специална мисия: да проследи пътя на Дядо Коледа към децата по света.

Това не е просто традиция. Това е пример как една малка човешка добрина, един миг на емпатия и едно „Хо-хо-хо“ могат да създадат нещо, което да обедини света в коледната нощ.

