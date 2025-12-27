Щъркели с трайни увреждания бяха настанени в спасителни центрове в Италия, съобщават от организацията „Зелени Балкани”. Нов дом са намерили 17 птици. Това е вторият подобен трансфер към Апенините, след като миналата година 23 птици бяха приютени от спасителния център „CRAS Racconigi”.

След успеха на инициативата с българските природозащитници са се свързали и от „Centro Fauna Selvatica Il PETTIROSSO” от град Модена. Италианците изявили желание да приемат 4 двойки птици. Към тях се присъединяват и от „Leo Wild Park” от град Тоди с ангажимент да полагат грижи за още 9 щъркела.

Освен че птиците получават дом и постоянни грижи, те ще бъдат включени в образователните дейност на двата центъра. А ако бъдат сформирани размножителни двойки и се сдобият с поколение, малките ще бъдат освободени в природата, което ще подпомогне популацията на вида в дивата природа.

Италия не е единствената държава, с която Спасителния център на Зелени Балкани осъществява трансфер. През 2017 година 7 бели щъркела с ампутирани крила са станали част от обитателите на зоопарка в чешката столица Прага. През 2019 година техният брой е 7, а през 2023 година - 9, уточняват от „Зелени Балкани”.