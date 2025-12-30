В предаването „Твоя ден“ журналистът и заместник главен редактор на „24 часа“ Юрий Велев и главният редактор на OFFNews Владимир Йончев направиха политически коментар за изминалата година. Йончев определи като най-изненадващи мащабните протести срещу властта.

„Никой не очакваше такива огромни демонстрации. Те изненадаха всички, включително организаторите и участниците“, каза той и подчерта, че впечатляващи са били не само мащабът, но и разнообразието на участниците.

Велев описа 2025 година като период с „два коренно противоположни разказа“. „Едните разказват как е направена коалиция, за да се стабилизира България, да влезе в еврозоната и да се укрепят финансите. Другите разказват как тази коалиция прави лош бюджет и опозицията я сваля“, поясни той. По думите му между тези разкази стои българското общество и предстоящите избори ще покажат кой от тях ще надделее.

Йончев изрази мнение, че нито един от тези разкази не е напълно верен. „Истинският разказ ги обединява. България влезе в Шенген, влиза в еврозоната и никога не е била толкова богата, колкото е сега. Именно защото има протести и защото вече 35 години обществото иска още и още“, каза той и добави, че политиките са отражение на самото общество.

Юрий Велев подчерта, че при вероятността от поредица от избори през следващата година е необходимо поне минимално съгласие по ключови въпроси. „Трябва да има елементарни правила – какви промени в Изборния кодекс ще се правят и кога ще влязат в сила“, каза той. Според него една от причините за общественото недоволство е липсата на ясно формулирана цел. „Хората не знаят накъде върви България и какво точно иска да постигне“, смята Велев.

Двамата коментираха и случая със свалянето от ефира на bTV на водещата Мария Цънцарова.

„OFFNews също е част от тази кампания, която се нарича „Водещият твърде много питаше“. Вече са над 30 медиите, които се включиха, и непрекъснато се присъединяват нови“, каза Владимир Йончев. По думите му случаят не засяга само един журналист. „Не става въпрос само за Мария Цънцарова, а за цяла поредица от над 10 други журналисти, които бяха свалени от ефир не защото не си вършeха работата, а защото си я вършeха прекалено добре“, заяви Йончев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова