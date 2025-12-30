През януари се очаква средната месечна температура да бъде около нормата. Тя в Северна България е между -2 и 1°, по Черноморието, в Горнотракийската низина и долината на Струма - от 0 до 4 градуса, а в планинските райони - между -10 и -3.

Най-ниските температури през януари ще бъдат между -18 и -13°, по-високи по Черноморието, а най-високите - между 10 и 15 градуса, на места в Предбалкана - до 18.

Месечната сума на валежите ще бъде около нормата, която е между 30 и 70 л/кв.м.

Предстои снежен и леден януари

Януари ще започне със студено време, но на 2-ри, с ориентиране на вятъра от югозапад, ще започне пренос на топли въздушни маси. Температурите чувствително ще се повишат и до средата на първото десетдневие ще е сравнително топло, особено в планинските райони и местата, чувствителни на южен вятър. Ще преобладава слънчево време.

През периода 6-10 януари се очаква на места в страната валежите да бъдат значителни. Ще вали дъжд, който в Северна и Западна България със застудяването бързо ще премине в сняг.

През повечето дни от второто и третото десетдневие времето ще е динамично и с валежи. В Северна и Западна България ще превалява сняг и ще се образува снежна покривка. В Южна България и по Черноморието ще вали дъжд, който ще преминава в сняг, но не се очаква задържане на трайна снежна покривка.

Температурите ще останат близки, на места в Северна България и по-ниски от обичайните, като затопляне ще настъпва в началото на валежните периоди, когато страната ще попада в предната част на средиземноморски циклони с пренос на въздушни маси от югозапад.