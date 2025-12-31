В навечерието на Нова година от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ напомнят за повишените рискове от инциденти в празничната нощ. По думите на инспектор Сергей Воденичаров най-честите сигнали, на които реагират екипите на пожарната, са свързани с неправилната употреба на пиротехнически средства, домашни украси и открит огън.

Според него фойерверките и пиратките не са сложни за използване, но изискват стриктно спазване на инструкциите и закупуване единствено от лицензирани търговски обекти. Особено важно е те да се използват на подходящи места, тъй като при празничната еуфория често се стига до инциденти, при които се запалват съседни сгради или имущество, а не мястото, от което се пускат самите фойерверки.

От пожарната уточняват, че в новогодишната нощ ще има изнесени дежурства на местата с масови събирания на хора и празнични концерти. Броят на екипите остава стандартен, но присъствието им в близост до рискови зони позволява по-бърза и адекватна реакция при подаден сигнал. Целта е инцидентите да бъдат овладявани още в началния им етап, за да се ограничат щетите.

Инспектор Воденичаров посочи, че няма конкретен профил на нарушителите. Причините за инцидентите най-често са свързани с невнимание и неспазване на елементарни правила за безопасност – оставяне на предмети в близост до отоплителни уреди, запалени свещи или неправилно използване на празнични украси. В студените месеци тези рискове се увеличават, като значителна част от сигналите завършват с тежки, а понякога и трагични последици.

Сред опасните ситуации той открои и случаите, при които хора заспиват с незагасена цигара, което често води до фатален край. По тази причина от пожарната апелират за особено внимание в късните часове на нощта, когато умората и алкохолът намаляват реакциите.

При възникване на инцидент гражданите трябва незабавно да подадат сигнал на телефон 112. От дирекцията подчертават, че не бива да се търсят алтернативни контакти или да се правят опити за самостоятелно гасене при вече развит пожар. Най-важното е хората да се изнесат на безопасно място и своевременно да уведомят компетентните служби.

Редактор: Цветина Петкова