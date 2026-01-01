Служители на американската Агенция за национална сигурност са установили, че Украйна не е атакувала резиденцията на руския президент Владимир Путин с дронове, пише "Уолстрийт джърнъл".

Русия обяви в понеделник, че Украйна е атакувала сградата във Валдай, Новговородска област, с 91 дрона с голям обсег. Украинският държавен глава Володимир Зеленски нарече това твърдение "лъжа".

Exclusive: U.S. national-security officials said that Ukraine didn’t target Russian President Vladimir Putin or one of his residences in a recent drone strike, challenging Moscow’s assertion that Kyiv sought to kill the Russian leader https://t.co/FQORiE9OXN — The Wall Street Journal (@WSJ) December 31, 2025

Посланикът на Съединените щати в ООН каза, че не е ясно дали Украйна е атакувала президентската резиденция наистина и затова разузнаването е започнало проверка.

Русия пусна кадри на предполагаемия дрон, изстрелян по резиденцията на Путин (ВИДЕО)

Впоследствие Руското Министерство на отбраната публикува видеокадри, показващи свален дрон, за който твърди, че е бил изстрелян по-рано тази седмица от Украйна по резиденция на Путин в северозападната област. Киев отхвърли достоверността им.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че "последствията от тази атака ще доведат до втвърдяване на преговорната позиция на Руската федерация".

Редактор: Цветина Петкова