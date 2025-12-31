Руското Министерство на отбраната публикува видеокадри, показващи свален дрон, за който твърди, че е бил изстрелян по-рано тази седмица от Украйна по резиденция на президента Владимир Путин в северозападната Новгородска област, предадоха АФП и ТАСС.

Киев отрича обвиненията, определяйки ги като лъжа.

Американското разузнаване проверява имало ли е атака по резиденцията на Путин

Видеозаписът, който е заснет в нощни условия, показва повреден дрон, паднал в снега в гора. Министерството заяви, че предполагаемата атака е била „целенасочена, внимателно планирана и извършена на етапи“.

Москва обвини Киев, че в нощта на неделя срещу понеделник е атакувал с 91 дрона строго охраняваната резиденция на Владимир Путин, разположена във Валдай, между Москва и Санкт Петербург. Украйна веднага отрече, посочи липсата на доказателства и заяви, че Москва се опитва по този начин да оправдае блокирането на преговорите за намиране на изход от конфликта, предизвикан от пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 година.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че "последствията от тази атака ще доведат до втвърдяване на преговорната позиция на Руската федерация".

Редактор: Цветина Петкова