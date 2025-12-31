Посланикът на Съединените щати в ООН каза, че не е ясно дали Украйна е атакувала президентската резиденция в руската Новгородска област.

След като Москва обвини Киев в атаката, американският президент Доналд Тръмп каза, че това не му харесва и бил много ядосан, а Кремъл се закани, че ще промени позицията си по мирните преговори.

Лавров: Резиденцията на Путин в Новгородска област e атакувана от 91 дрона

Според посланика Матю Уитакър обаче досега от страна на Русия има само твърдения. Украйна отхвърли руската версия. Външният министър Андрий Сибиха каза, че два дни след обвиненията всички още чакат някакво доказателство от Русия.

Редактор: Цветина Петкова