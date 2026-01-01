Първият гост за Новата година в „Интервюто в Новините на NOVA” е председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова. В него тя коментира първите часове след въвеждането на еврото, притесненията на хората, цените и очакванията за икономиката през 2026 година.

По думите ѝ е твърде рано да се правят изводи дали преходът към единната европейска валута е труден. „Още в първия ден трудно може да се прецени, защото голяма част от търговските обекти не работят, все пак е празничен ден. В следващите няколко дни ще видим как ще е цялата система и дали има проблеми“, заяви Русинова.

Тя посочи, че до момента лично не е имала затруднения при разплащанията. „Не успях да тегля от банкомат, но плащах в евро в ранните часове на сутринта“, каза тя и подчерта, че най-важното е хората да запазят спокойствие.

Русинова напомни, че гражданите разполагат с шестмесечен период, в който могат да обменят левове в евро без такси. „Имаме шест месеца, в които ако имаме спестявания в левове, можем да отидем във всеки банков клон, а в малките населени места – в пощите, и да ги обменим“, обясни тя. По думите ѝ плащанията с карта са по-сигурни и намаляват риска от объркване.

Председателят на Икономическия и социален съвет коментира и сигналите за недостиг на стартови комплекти с евро в пощите. „Интересът към комплектите за физически лица беше много голям. Надяваме се пощите и малките търговски обекти да успеят да се снабдят“, посочи тя.

Русинова призова хората да бъдат внимателни при изчисляване на цените и да използват пълния фиксиран курс. „Не трябва да закръгляме курса. Доходите, пенсиите и социалните плащания ще бъдат закръглени в полза на хората“, каза тя. Според нея е важно и по-възрастните хора да бъдат особено внимателни, тъй като левовете и евровите монети визуално си приличат.

По темата за цените Русинова подчерта, че не може автоматично да се прави връзка между поскъпването и въвеждането на еврото. „Това двойно обозначаване на цените до началото на август има за цел да видим дали има промени. Оттук нататък ще зависи от икономическите мерки на държавата и от овладяването на инфлацията“, заяви тя и допълни, че 2026 година ще бъде сложна и натоварена и в политически план.

Според Русинова приемането на еврото е сериозен положителен сигнал за инвеститорите. „Еврото е втората по сила валута в света. Еврозоната е място на мир, сигурност и доверие. Това е отваряне на вратата широко към инвестиции в България“, каза тя.

В заключение Русинова призова при проблеми или съмнения хората да подават сигнали към институциите, за да може да се реагира своевременно, и изрази надежда страната да премине успешно през първите месеци от прехода към еврото.

Редактор: Габриела Павлова