-
Проблеми с таксиметровите услуги: Не всички коли са оборудвани с нови апарати, а някои са неизрядни
-
Има ли опити магазините да се ползват като обменни бюра след приемане на еврото
-
Зорница Русинова: Рано е да се прави извод дали преходът към еврото е труден
-
След преминаването в евро: Защо таксиметрови апарати отчитат двойни суми
-
Как премина първият ден с новата валута в магазините у нас
-
След влизането ни в еврозоната: Анализът на експертите за рисковете и позитивите
Как собствениците на малки търговски обекти се справят с двете валути?
В малките магазини липсата на стартови евро пакети се оказва по-големият проблем за търговците, отколкото трудностите при превалутирането. Възможно ли е дребни търговци да не отворят през януари, за да избегнат невъзможността да се справят със ситуацията?
Таня Бобчева е собственичка на магазинче за цигари и сладкарски изделия и разказва, че липсата на пакети води до затруднения в търговията. "Аз, като юридическо лице, не съм взела нито един цент. С помощта на близки и познат успях да се сдобия със 100 стартови комплекта за физически лица. Те съдържат 10 евро. Проблемът е, че вътре има само една монета от 2 евро, както и 2 по 1 евро. Когато дойдат клиенти и заплатят с едри банкноти, ние нямаме какво да им върнем", разкрива тя.
Исторически ден за България: Еврото е официалната парична единица у нас
По думите ѝ банкоматите в Бургас пускат по 50 евро, така че липсват дребните купюри, което ще породи сериозен проблем при връщането на монети. "Това няма да доведе до повишение на цените на стоките, нито до закръгляне нагоре. Най-търсени при нас са дребни продукти, които са на стойност до 1 евро, не работим с постерминал, защото основно продаваме цигари, а за тях отстъпките на банките са доста големи. Липсата на европакети и дребни монети принуди доста от колегите да не отворят. Според мен минимум от 50% от дребните търговци няма и да могат да отворят през януари поради липса на дребни евромонети и банкноти", смята Бобчева.
Репортер: Елена Танева
Повече по темата гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни