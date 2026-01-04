През миналата година българската естетическа гимнастика покори света. Националният ни отбор се окичи със световна титла, а зад този успех стои треньорът Кристина Ташева. Тя разказа в ефира на „Близо до спорта” за пътя към златото, за дисциплината и труда, вярата и емоциите, които съпътстват един световен триумф.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова