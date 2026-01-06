Снеговалежи и обилни дъждове предизвикаха прекъсвания на електрозахранването и наводнения в няколко държави на Балканите.

В Босна и Херцеговина една жена е загинала. През уикенда в босненската столица Сараево са паднали близо 40 сантиметра сняг, а жена е починала в болница, след като е била ударена от дърво, паднало под тежестта на снега.

Проливните дъждове доведоха до преливане на няколко реки в района на град Мостар в Южна Босна. В източната част на страната властите обявиха извънредно положение в района на Зворник заради повишаващите се нива на река Дрина.

Оранжев и жълт код: Голямо количество валежи ни очакват в сряда

В съседна Сърбия десетки села останаха без ток вследствие на снеговалежите. Държавната телевизия РТС информира, че в западната част на страната е обявено извънредно положение. В Белград обилният сняг през уикенда събори дървета и клони върху паркирани автомобили, а сръбската метеорологична служба предупреди за още по-интензивни валежи в няколко региона в сряда.

Силни валежи засегнаха Косово и Черна гора и Албания, където бяха евакуирани десетки домове.

Редактор: Ралица Атанасова