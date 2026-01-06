Снимка: Правителствен пресцентър
Желязков подчерта, че темата касае и нормалното функциониране на европейските транспортни коридори
"Получих уверение от премиера Мицотакис, че въпросът с блокадата по границата ще бъде решен в близките дни". Това заяви премиерът в оставка Росен Желязков след разговор с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис. В Париж, където участваха в срещата на Коалицията на желаещите, двамата обсъдиха темата за блокадите от страна на гръцките фермери на граничните пунктове и основни пътни артерии между Гърция и България.
Желязков подчерта, че темата е от значение не само на двустранно ниво, но също така касае нормалното функциониране на европейските транспортни коридори, на общия пазар и свободното движение на хора и стоки. "Това е въпрос, който е в интерес на българските превозвачи, но в същото време е и в интерес и на гръцката индустрия, на гръцките фермери", изтъкна Желязков и припомни също, че България и Гърция са част от шенгенското пространство. "Говорим за принципи, които са наднационални", добави Желязков. Премиерът в оставка беше категоричен, че позицията на българските превозвачи е справедлива и правителството работи в нейна защита.
