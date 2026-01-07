Първите пенсии в евро вече са факт. От ранни зори опашки се извиха пред повече от 2 500 пощенски станции в страната. Причината е желанието на хората да си получат пенсиите още в първия ден, обясниха от „Български пощи” за NOVA. Изплащането ще продължи до 20 януари.

322 евро е минималната пенсия поне до 1 юли, когато би трябвало да има осъвременяване с така нареченото "швейцарско правило". 2 064 000 са били пенсионерите през ноември 2025 г. 29% от тях получават пенсиите си в брой, казаха за NOVA от Министерството на транспорта и съобщенията. Това означава, че малко над 542 000 българи ще получат януарските се пенсии в брой.

От Пощите отчетоха първото изплащане в евро като успешно и без проблем. Още от 06:00 часа сутринта пред някои пощенски станции се събраха чакащи. Част от пенсионерите споделиха, че изпитват притеснение, тъй като не са напълно сигурни каква ще бъде сумата и как да се ориентират в новите банкноти и монети.

„По-бавно си броят парите, помагат нашите служители, обясняват, показват им монети и банкноти, но нищо необичайно”, обясни Владислава Георгиева, която е ръководител на пощенска станция в София.

В Монтана изплащането на пенсиите премина нормално след сутрешните опашки пред Централната поща заради дошлите от селата хора. Над 3500 души получават пенсиите си от местния клон. „Осем каси работят в Централна поща Монтана. Малко е трудничко на някои по-стари хора, които не са виждали евро до момента - броят ги допълнително, но няма лошо", заяви Тони Томов, ръководител на ОПС- Монтана.

В Пловдив и в малките населени места на областта опашките пред пощенските клонове започнаха да се извиват още в 7 ч. сутринта. „Идват хора извън график, но това би могло да затрудни изплащането, тъй като е възможно да свършат парите в наличност. Засега нямаме недостиг на средства", отбеляза офис мениджърът в клон „Тракия“ - Пловдив Нина Иванова.

В пловдивското село Катуница разплащането на пенсиите също протичаше нормално.

Единствено пощата в село Караисен, община Павликени, днес не отвори врати заради липса на служител и 500 от жителите останаха без пенсии. По разпореждане на министъра на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов пощенската станция ще работи утре и пенсиите ще бъдат раздадени.

От МВР взеха допълнителни мерки за охраната. Около пощите и банките имаше засилено полицейско присъствие. В малките и отдалечените населени места към полицията се присъединиха екипи на Жандармерията. Основната задача е да следят за сигурността около пощите. Силите на реда при необходимост могат да направят проверка на съмнителни лица или да спират автомобили. Униформените дежурят по график и обикалят селата.

"Дирекция "Жандармерия" обслужва половината областни дирекции в страната, а в малките населени места 22 екипа са на терен. Приоритет са ни отдалечените населени места. Сред основните ни задачи са опазване на обществения ред. Обстановката е напълно нормална. Забелязва се струпване на граждани", посочи ст. инспектор Владимир Захариев.