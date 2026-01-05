Полицията предприема засилени мерки за сигурност около пощенските станции и банковите клонове в страната във връзка с изплащането на пенсиите и въвеждането на новата валута. Това съобщи главен инспектор Милорад Йорданов от Охранителна полиция в ефира на „Интервюто в Новините на NOVA“.

Той уточни, че мерките са насочени основно към обекти, в които възрастни хора – уязвима група от населението – ще получават пенсиите си. Допълнително полицейско присъствие ще бъде осигурено както около пощенските клонове, така и около банките, с особен фокус върху малките и отдалечените населени места.

Продължават проверките за необосновано повишение на цените

По думите на главен инспектор Йорданов засиленото присъствие ще се запази поне през първия месец на годината, като след извършване на анализ в края на периода е възможно мерките да бъдат удължени. „Към момента не се отчита сериозно струпване на хора около пощенските станции, но се очаква по-голям наплив от 7 януари, когато започва изплащането на пенсиите", каза той.

Полицейските служители ще бъдат позиционирани основно около пощенските станции, като при необходимост ще оказват съдействие и помощ на гражданите. „В най-малките населени места ще бъдат разполагани екипи от по двама служители, а в отдалечените райони ще се включат и сили на жандармерията", уточни Йорданов.

Първи официален работен ден в евро: Банките отвориха врати, започнаха да обменят валута безплатно

Главен инспектор Йорданов отправи и апел към гражданите да обменят пари единствено в пощи, банки и лицензирани финансови институции. Той подчерта, че няма държавни органи, които обикалят по домовете или се обаждат по телефона, за да предлагат обмяна на валута, и призова хората да бъдат особено внимателни към подобни измами.

Редактор: Дарина Методиева