Френската киноикона Брижит Бардо бе погребана в родния си град град Сен Тропе. Скромното изпращане в последния ѝ път отрази нейната дългогодишна любов към животните, както и крайнодесните ѝ политически възгледи.

Много погледи са насочени към присъстващите на церемонията в църквата „Нотр-Дам де л'Асомпсьон“. Сред тях е и лидерът на крайната десница Марин Льо Пен. Френският президент Еманюел Макрон не присъства.

Почина легендата на френското кино Брижит Бардо

От фондацията на Бардо за правата на животните подчертаха, че това ще бъде събитие „без излишни церемонии“.

Погребението беше излъчено на големи екрани в Сен Тропе за почитатели и фенове, които се очаква да пренебрегнат ниските зимни температури, за да отдадат последна почит. От Елисейския дворец предложиха да организират поклонение, като тази на починалите през последните години други френски звезди, но семейството на Брижит Бардо отказа.

„Държах от все сърце да дойда, за да почета Брижит Бардо, която беляза цяло едно поколение. Тя е уникална и няма да има друга като нея. За мен си остава най-хубавата жена в света, със своята семплост и голямо сърце”, Кати обясни неин почитател.



„Благодаря на Брижит за ангажираността ѝ към животните. Тя се зае да бъде говорител на всички онези, които не могат да защитават правата си”, сподели Жан – Батист, друг почитател на легендата.

Звездата от „И Бог създаде жената“ почина на 91-годишна възраст на 28 декември в дома си в Сен Тропе, където се оттегли, след като се отказа от филмовата си кариера в началото на 70-те години.