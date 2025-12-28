Почина легендата на френското кино Брижит Бардо, съобщават световните медии. Актрисата, която предизвика истинска революция с ролята си във филма „И Бог създаде жената“, си е отишла на 91-годишна възраст.

Бардо беше хоспитализирана в края на миналия месец и по-късно изписана.

Талантливата французойка беше олицетворение на красотата и стила десетилетия наред и любимка на няколко поколения.

Родена е в Париж през 1934 г. Завършва балетно училище. Актьорската ѝ кариера стартира през 1952 г., но става световноизвестна през 1957 г. именно с ролята си в лентата „И Бог създаде жената” на Роже Вадим.

В кариерата си тя играе в 47 филма и записва над 60 песни.

Сред хитовите ленти с нейно участие са „В случай на нещастие" (1958) на Клод Отан-Лара, „Бабет отива на война" (1959) на Кристиан Жак, „Презрението" (1963) на Жан-Люк Годар. Последният филм, в който участва, е „Дон Жуан" от 1972 г.

През 1973 г. се отказва от сцената и се утвърждава като активист за правата на животните.

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

В началото на октомври Бардо издаде своята нова книга „Моят ББуквар“, пише БТА. Тя съдържа някои остри мнения за колеги актьори, мнения за еротиката, политиката и съвременния свят. Издателят Fayard тогава заяви, че книгата, написана изцяло на ръка, е „потапяне в личността на жена, оставила следа в своето време с независимостта, ангажираността и смелостта си”.

Актрисата изразява обичта си към Жан-Пол Белмондо, когото нарича „страхотен човек, гениален актьор, забавен и смел”. За Ален Делон отбелязва, че „носи в себе си най-доброто и най-лошото”, а за Марчело Мастрояни казва, че макар да е „очарователен“, е „добър актьор без гений и без да е незабравима личност”.

За Сен Тропе тя изразява съжаление, че „това толкова красиво малко рибарско селце” се е превърнало в „град на милиардери, в който вече не се разпознава старият му чар”.

Бардо беше безпощадна и към състоянието на Франция, определяйки я като „скучна, тъжна, покорна, болна, омразна, опустошена, обикновена, вулгарна”. Актрисата не криеше близостта си с Марин льо Пен и партията „Национален сбор”.

Изключително дискретна в медийните си изяви, Брижит Бардо вече е публикувала през 1996 г. мемоарите си Initiales BB („Инициали ББ“), пише още БТА.

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Родена е на 28 септември 1934 г. в Париж, отгледана е в буржоазно семейство и е завършила балетно училище.

Брижит Бардо изгрява в киното с филма „И Бог създаде жената" на съпруга си Роже Вадим. В кадри от него тя страстно танцува, облечена в дълга пола, с цепка до талията. Сцената предизвиква скандал и заради нея продукцията е забранена в някои части на САЩ. Това обаче не пречи французойката, на която представителките на нежния пол по онова време се опитват да подражават, да бъде провъзгласена за най-красивата жена на света. Разкрепостена и своенравна, Бардо често се оказва в центъра на скандали.

В живота си тя проявява същия непукизъм, който е характерен за филмовите ѝ образи - „момиче на своето време, освободено от всякакво чувство за вина, и неспазващо забраните, наложени от обществото", казва Роже Вадим, първият от четиримата съпрузи на актрисата.

Преследвана от папараци, когато е на върха на славата си, Бардо е напълно лишена от личен живот. Всичко е на показ - любовните ѝ авантюри, за които се твърди, че са многобройни; скандалите, в които се забърква; раждането на сина ѝ, когото актрисата първоначално не искала.

В мемоарите си, озаглавени „Larmes de combat” и издадени през 2018 г., Бардо признава, че „никога не се е чувствала красива", заради което е изпитвала неувереност. „Приемаха ме за една от най-популярните световни звезди, и въпреки това съм нищо… Винаги съм живяла с мисълта, че неизбежно губим това, което притежаваме, и моята младост, красота, свежест не са изключение", се казва в откъси, публикувани от френски медии. Бардо казва, че никога не са я привличали луксът и богатството. „Изоставих всичко това, защото бях убедена, че основното е собствената ми кауза да спасявам животни", отбелязва тя.

Снимка: Getty Images

След като слиза от снимачната площадка, Бардо се посвещава на защитата на дивата природа. През 1986 г. основава фондация, чрез която да помага на изпаднали в беда животни. Организацията ѝ има представителства в над 30 държави на пет континента, в България заедно с „Четири лапи" е ангажирана с Парка за мечки край Белица. „Фондацията е животът ми", заявява нееднократно Брижит Бардо.

Тя е благодарна на киноиндустрията, която й е помогнала да се сдобие с популярност. А известността ѝ е нужна за спасяването на животните. „Много се гордея с първата глава в живота си, която направих успешна и сега ми дава световна слава, помагаща доста в защитата на животните“, казва Бардо пред АФП.

Актрисата нееднократно е повтаряла пред медиите, че „никога няма да се примиря с… жестокостта и варварското третиране на животните, на които толкова често ставаме свидетели". Според нея много трудна е промяната на навиците и на човешкия манталитет, но с времето, с помощта на филмите, на социалните мрежи, на репортажите, „ще можем стъпка по стъпка да променим сърцата на хората".

„Въобще не ми пука за възрастта… дори не я забелязвам“, казва Бардо пред АФП. За годините „наистина не мисля. Всеки ден е един и същи... идва също толкова лесно, колкото и преди... Гледам как минава времето и си мисля, че се справям много добре“.

Редактор: Ина Григорова