Русия изпрати подводница и военен кораб, за да посрещнат и ескортират петролен танкер, който САЩ преследват от седмици в Атлантика и искат да задържат, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на "Уолстрийт джърнъл".

Плавателният съд, известен доскоро като Bella 1, а в момента преименуван на Marinera - е празен. Американски военни през последните три седмици преследват танкера в Атлантика, след като той се опитал да пробие частичната блокада около Венецуела и да натовари суров петрол. САЩ се опитват да спрат флотилията от товарни кораби, които се опитват да пренасят подлежащи на американски санкции енергийни суровини.

Танкерът плава на североизток в Атлантическия океан между Исландия и Великобритания, като транспондерът му, показващ точното му местоположение, е активен. Той може да се насочи към Балтийско море или да премине покрай Скандинавия и да се отправи към Мурманск — незамръзващото арктическо пристанище на Русия.

Според експерти Москва е обезпокоена от задържанията на танкери от страна на САЩ, които превозват поставен под санкции петрол по света. Трима американски представители заявиха пред "Уолстрийт джърнъл", че Русия е поискала от САЩ да спрат преследването на кораба край Венецуела.

Руското външно министерство заяви във вторник, че следи „с тревога“ ситуацията около танкера, съобщи държавната новинарска агенция РИА.

Междувременно Южното командване на американските въоръжени сили посочва във вторник в публикация в социалните мрежи, че е готово да „се противопостави на кораби, обект на санкции, преминаващи през този регион“.

Според информация на "Уолстрийт джърнъл" американските военни все още следват руския танкер в източната част на Атлантическия океан. Той в момента плава на около 300 мили южно от Исландия към Северно море,твърди изданието, позовавайки се на сайт за следене на кораби.

