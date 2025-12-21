-
Коледно чудо във Френската гимназия: Ученици събраха 4 700 лв. за болни деца
-
Спортни новини (21.06.2025 - обедна)
-
70 тона боклук за ден: Национална кампания за чистене на незаконни сметища тръгна от Мъглиж
-
Занаятчийски базар „Да хванеш гората“: Идеи за подаръци в последния момент
-
Кулинарни вълшебства в Димитровград: Шеф Иван Звездев готви 1000 порции боб за празника
-
„Българската Коледа“: 7-годишният Галин от Варна и неговата мечта да стане капитан
Каракас осъди действията на Вашингтон, описвайки ги като „кражба и отвличане“
Съединените щати са заловили втори петролен танкер, пътуващ от Венецуела. Операцията е ръководена от американската брегова охрана в международни води, а на борда на кораба се е качил специализиран тактически екип. Мярката идва, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че нарежда „блокада“ на санкционирани плавателни съдове, влизащи и напускащи латиноамериканската държава.
Каракас осъди действията на Вашингтон, описвайки ги като „кражба и отвличане“. Правителството на Венецуела възнамерява да подаде жалба до Съвета за сигурност на ООН.
САЩ обстрелваха 3 плавателни съда, превозващи наркотици в Тихия океан, осем души загинаха
Заловеният кораб е плавал под панамски флаг, а през последните пет години е бил под флаговете на Гърция и Либерия.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни