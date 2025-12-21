Съединените щати са заловили втори петролен танкер, пътуващ от Венецуела. Операцията е ръководена от американската брегова охрана в международни води, а на борда на кораба се е качил специализиран тактически екип. Мярката идва, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че нарежда „блокада“ на санкционирани плавателни съдове, влизащи и напускащи латиноамериканската държава.

Каракас осъди действията на Вашингтон, описвайки ги като „кражба и отвличане“. Правителството на Венецуела възнамерява да подаде жалба до Съвета за сигурност на ООН.

Заловеният кораб е плавал под панамски флаг, а през последните пет години е бил под флаговете на Гърция и Либерия.

Редактор: Мария Барабашка