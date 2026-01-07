В резултат на валежите през последните дни и най-вече последното денонощие, всички реки в област Кърджали са с повишени нива, съобщават за NOVA от областната управа.

Няколко дерета са излезли извън коритата си. Материалните щети засега се измерват в разрушен мост край крумовградското село Гривка. Достъпът към една от махалите е прекъснат. Временно с багер е изграден алтернативен път.

Припомняме, че прогнозите за най-южните краища на България обещаваха обилни дъждове с риск от разливи на реки и наводнения. За област Кърджали е в сила оранжев код за опасно време, свързан именно с количеството валеж.