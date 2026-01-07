Представители на Министерството на финансите не са провеждали и не се планира да провеждат срещи за удължаване на едномесечния период на двойно обращение на левове и евро. Това обявиха от МФ във връзка с твърдения в общественото пространство, че се подготвя промяна на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ).

„Министерството на финансите категорично се противопоставя на опитите името на институцията да бъде употребявано с цел постигане на политически дивиденти чрез манипулации и умишлено въвеждане на обществото в заблуда относно срока за едновременно разплащане в левове и евро на територията на страната”, пишат в своя позиция от ведомството.

От 01 януари 2026 г. официалната парична единица в България е еврото. В чл. 24 на Закона за въвеждане на еврото в Република България категорично е записано, че „в съответствие с чл. 15 от Регламент (EО) № 974/98 от датата на въвеждане на еврото в Република България за период от един месец банкнотите и монетите в левове продължават да бъдат законно платежно средство на територията на Република България (период на двойно обращение на лева и еврото)“. Срокът от един месец цели да гарантира достатъчно време на гражданите за адаптация към новата валута и улесняване на процеса по обмяна на банкноти и монети от левове в евро, но и ограничаване на логистични трудности и разходи за търговците, които по време на такъв период следва да поддържат наличности в двете валути, подчертават от Финансовото министерство.

Едномесечният срок, посочен в закона, е определен след проведено обществено обсъждане на ЗВЕРБ, по време на което не са постъпвали предложения за удължаване или съкращаване на този период. Срокът е дискутиран и съгласуван в работните групи към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната, в които участват представители на Българската народна банка и Комисията по финансов надзор, държавни институции, асоциации на потребителите, неправителствени организации, представители на академичната общност. Периодът на двойно обращение е съгласуван също така с Европейската комисия и Европейската централна банка.

От МФ припомнят още, че най-дългият период на двойно обращение във всички държави, въвели еврото като официална валута, е бил един месец. Страните, които последно са се присъединили към еврозоната - Литва, Латвия, Естония, Словакия и Словения, са избрали дори и по-кратък срок – две седмици. Само други две държави (Малта и Кипър) са избрали един месец.

