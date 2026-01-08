-
СО: Осигурени са услугите по сметопочистване в още 6 района на София
Задържаха мъж за кражба на автомобил в София
Главният архитект на София подаде оставка
Зоните за паркиране в София възстановяват работа на досегашните цени
Градският транспорт в евро: Има ли затруднения при купуването на билети?
Такситата – с нови тарифи за километър пробег от днес
Интензивен сняг тази сутрин затрудни сериозно трафика в София в четвъртък. През нощта имаше валежи от дъжд, който към 04:00 ч. премина в сняг. Рязко паднаха и температурите.
От Столичната община съобщиха, че 109 снегопочистващи машини са на терен. Извършени са обработки със смеси срещу заледяване, както и бутане на снежна маса по основни улици и булеварди в града.
В природен парк „Витоша" е направено опесъчаване на пътищата в „кв. Драгалевци" - хижа „Алеко“ и кв. „Бояна" – местност „Златните мостове“. Към момента движението на тролейбусни линии 1 и 5 и автобусни линии 74, 77, 82, 86 и 101 е възстановено. Трамвай 6 обаче не се движи по маршрута си поради обледяване на релсите.
Почистват се спирки и велоалеи в столицата.
Сняг, вятър и студ: Зимата настъпва
От Центъра за градска мобилност предупредиха, че са възможни закъснения в движението на градския транспорт.
Температурите през деня ще останат ниски, има предпоставки за заледявания.
