Интензивен сняг тази сутрин затрудни сериозно трафика в София в четвъртък. През нощта имаше валежи от дъжд, който към 04:00 ч. премина в сняг. Рязко паднаха и температурите.

От Столичната община съобщиха, че 109 снегопочистващи машини са на терен. Извършени са обработки със смеси срещу заледяване, както и бутане на снежна маса по основни улици и булеварди в града.

В природен парк „Витоша" е направено опесъчаване на пътищата в „кв. Драгалевци" - хижа „Алеко“ и кв. „Бояна" – местност „Златните мостове“. Към момента движението на тролейбусни линии 1 и 5 и автобусни линии 74, 77, 82, 86 и 101 е възстановено. Трамвай 6 обаче не се движи по маршрута си поради обледяване на релсите.

Почистват се спирки и велоалеи в столицата.

От Центъра за градска мобилност предупредиха, че са възможни закъснения в движението на градския транспорт.

Температурите през деня ще останат ниски, има предпоставки за заледявания.