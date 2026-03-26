Движението по столичния бул. „Александър Стамболийски“ в участъка от Западен парк до бул. „Константин Величков“ се очаква да бъде възстановено до два месеца. Това съобщиха от Столична община по време на инспекция на близо 2-километровото трасе.

Ремонтът на ключовия булевард е на стойност над 46,5 милиона лева(около 23.8 млн. евро) и включва цялостна реконструкция на инфраструктурата. Подменени са подземните комуникации, а в участъка се изгражда и ново трамвайно трасе.

Строителните дейности започнаха в началото на миналата година, като първоначалният план е обектът да бъде завършен до края на годината. Настъпва забавяне заради административни пречки и неблагоприятни метеорологични условия през есента.

Кметът на София Васил Терзиев увери, че напредъкът по проекта е значителен: „Добрата новина е, че още 2 месеца ще може да бъде пуснат в движение по 2 ленти в посока, плюс трамвайното трасе.”

„За комфорт са изградени перони в посока отиване и връщане, така че гражданите да могат безопасно да изчакват електротранспорта“, обясни заместник-кметът по строителството Никола Лютов.