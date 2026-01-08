Снимка: iStock
-
Съвети даде собственик на обменно бюро
Какви са основните белези, по които лесно можем да разпознаем фалшиви евробанкноти и как да се предпазим при плащане в търговските обекти? Темата идва на дневен ред след задъжането на мъж, опитал да плати сметката си в магазин с неистинска банкнота от 50 евро. Сигналът подал собственикът на търговския обект.
Осми ден с евро: Как се справят търговците с връщането на ресто и обмена на валута
В Горна Оряховица пък беше регистриран първият опит за опит за плащане с фалшиво евро на таксиметров шофьор преди Нова година.
Какво мнение даде собственикът на обменно бюро Андриян Петков – гледайте във видеото.
