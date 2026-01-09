Проф. Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната и експерт по сигурността, коментира в студиото на „Здравей, България“, че не очаква военен или политически сблъсък между Съединените щати и Европа заради казуса около Гренландия. Припомняме, че американският президент отново заяви интерес от страна на Вашингтон към арктическия остров.

„Не очаквам да има сблъсък между САЩ и Европа, но самият факт, че американската администрация подходи по този начин, вече е притеснителен за нас“, подчерта той.

По думите на Тагарев към момента няколко лидери на най-големите европейски държави са приели обща декларация, в която ясно се заявява необходимостта от спазване на правилата на международния ред и Хартата на ООН. „Ако Съединените щати желаят да засилят военното си присъствие, това е възможно. Европейските държави също засилват своето военно присъствие, но не за да неутрализират американското, а за да допринесат за сигурността в арктическия регион“, обясни Тагарев.

Защо Тръмп иска да завземе Гренландия

Той подчерта, че Гренландия става все по-значима зона заради климатичните промени и топенето на ледовете.

Тагарев коментира и дискусиите за т.нар. „европейско НАТО“, като уточни, че терминът е условен, тъй като Канада не е европейска държава, а Турция, макар да се счита за европейска, не е член на Европейския съюз.

В края на разговора бившият министър коментира и твърденията на „Възраждане", че премиерът в оставка Желязков е обещал на коалицията на желаещите при последната среща в Париж да участваме с военни кораби в Черно море.

„Всички тези гаранции за сигурност важат за случая, когато има постигнато мирно споразумение. То ще предвижда или няма да предвижда съответно разполагане на войски, които да гарантират изпълнението му. Когато започнаха тези разговори, прогнозирах, че България няма да се включи с войски на територията на Украйна, но ще се включи с военноморски способности, с гарантиране на сигурността на Черно море, морския трафик, защита от дронове, разчистване на морски мини. И това става. Проблемът е, че правителството в оставка няма добра комуникация и остават „Възраждане" да всяват страх“, смята Тагарев.

Редактор: Габриела Павлова