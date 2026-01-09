Във връзка с очакван снеговалеж и много ниски температури Столичната община временно затваря пътните участъци към хижа „Алеко“ и „Златните Мостове“ в часовия диапазон от 10:00 до 15:00 ч. през предстоящия уикенд.

Градският транспорт ще се движи по установеното разписание. Има готовност за пускане на допълнителни линии при необходимост и увеличен брой туристи.

Какво представлява черният лед на пътя?

Мярката има за цел да:

• осигури безпрепятственото движение на градския транспорт и на снегопочистващата техника

• предотврати пътнотранспортни инциденти и блокиране на пътната мрежа

От СО призовават гражданите да ограничат пътуванията в посочения часови диапазон и стриктно да спазват въведените временни ограничения. Общината следи обстановката и при необходимост ще информира своевременно за промени.

Припомняме, че това е поредното затваряне на пътищата към планината с цел безопасност след трагедията, при която паднало дърво уби жена на пътя към местността "Копитото".

