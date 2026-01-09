В дните след получаването на първите пенсии в евро, новата валута все по-често влиза в магазините, особено в малките населени места. В някои села хората, които вече плащат в евро, са 20% и дори - 30%.

Все още обаче търговците често връщат левове. От една страна защото остават без евро за рестото, а от друга - немалко клиенти настояват да си получат рестото в левове, въпреки че законът казва обратното. Така левовете продължават да се превъртат от клиентите в търговците и после обратно в портмонетата.

В софийското село Мусачево след първата пенсия в евро следва и първият пазар с новата валута. Иванка Владимирова вече няма български левове.

„Преди пенсия свършвам парите и сега плащам само с евро”, казва Иванка.



В селата това, че хората се познават, се оказва от полза и около въвеждането на еврото. Възрастните понякога не пресмятат точно колко е рестото им, а разчитат на честността на търговеца.

И във врачанското село Баница покупките в евро се увеличават през последните 1-2 дни. Тук са подготвени и с детектор, за да различават фалшиви евробанкноти.

„Масово пазаруват в лева. Има хора, които искат да си изчистят българския лев”, обяснява Таня Георгиева.

Клиентите понякога искат и рестото да е в левове. „Явно още не могат да пресмятат и затова се притесняват. Плаши ги еврото”, смята Таня.

Възрастните се притесняват още, че трудно ще различават 1 евро от 1 лев, защото двете монети си приличат.

Левовете ще важат в магазина още 22 дни. След това вече ще трябва да отидем до банка или поща, за да ги обменим.