Осем дни след въвеждането на еврото в България ежедневието на търговци и клиенти продължава да се пренарежда. Извън техническите въпроси и първоначалните затруднения, все по-често се поставя въпросът кога хората ще усетят реалните ползи – повишена покупателна способност, икономически „ефект на догонване“ и по-лесни разплащания.

Каква е реалността на терен в един малък хранителен магазин в Монтана, който посрещна еврото с известни притеснения? Още преди въвеждането на еврото собственикът на магазинчето Камен Аврамов предупреди, че най-сериозният проблем вероятно ще бъде връщането на ресто. Осем дни по-късно той потвърждава - именно там са и най-големите трудности.

По думите му около три дни са били необходими само за смяната на етикетите – първо цените в евро, след това и в левове. Магазинът отворил още на 1 януари, но работил с намалено работно време, за да може екипът да се адаптира към новите правила. „Държавата си свърши работата – имаше добра информационна кампания. Всеки знае правата си като клиент и задълженията на търговеца. Но на практика, на терен, нещата стоят по-различно“, казва Аврамов.

Според търговеца магазинът в първите дни често изглеждал като обменно бюро. Клиенти плащали с едри левови банкноти – 50 и 100 лева – и очаквали ресто в евро. „Имаш ограничен ресурс. До обяд връщаш, после вдигаш ръце и чакаш нови постъпления. Малък цирк е цялата работа, но мисля, че с времето ще отшуми“, споделя той.

Най-големият проблем остават дребните еврови монети – 1, 2 и 5 евроцента, както и банкнотата от 5 евро. „Като няма 5 евро, връщаш по 2 и 1, а те свършват много бързо. Има хора, които чакат по 10 минути за ресто“, споделя Аврамов.

Допълнително предизвикателство са натрупаните български стотинки - по негови сметки между 15 и 16 килограма, които предстои да бъдат обменени в банка. „Ако искате, направете репортаж, когато ги носим. Да видим колко време ще отнеме и какво ще е отношението към човека, който ги е занесъл“, казва с усмивка собственикът.

Как пазаруват хората: и в лева, и в евро

Анкета сред жители на Монтана показва, че периодът на двойно обращение продължава да създава смесени практики. Част от българите все още пазаруват само с левове, защото искат първо да ги изхарчат. Други използват и двете валути, според наличността. Рестото често се връща в левове, въпреки че по закон трябва да е в евро – обикновено заради липса на дребни монети.

Повечето клиенти признават, че внимателно проверяват рестото си, а някои разчитат на бързи сметки наум, без приложения или калкулатори. Въпреки объркването, масова паника няма. Хората приемат преходния период с разбиране, а проблемите с банкомати и ресто постепенно намаляват.

И така, адаптацията продължава, най-вече за малките търговци. Докато големите икономически ефекти тепърва се обсъждат, ежедневната математика на касата остава най-осезаемото изпитание за еврото в България.